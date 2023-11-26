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ممثل الفاو: مصر لها إنجاز كبير فى الممارسات الزراعية الذكية مناخيا

الأحد، 26 نوفمبر 2023 11:41 ص
ممثل الفاو: مصر لها إنجاز كبير فى الممارسات الزراعية الذكية مناخيا مؤتمر الفاو
كتبت : هند المغربي

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أعرب دكتور نصر الدين الحاج ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن تقديره لدور الجهات المصرية المعنية ونجاح مصر فى توسيع نطاق الممارسات الزراعية مناخيا، لافتا إلى خلال مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ COP27 وثقنا نجاح مصر ودورها الواضح والمهم فى مجال الدراسات والتحليل وذلك من خلال توثيق لنماذج كثيرة لممارسات الزراعة الذكية مناخيا بالتعاون مع الجهات المعنية بالحكومة المصرية.

 

ومن جانبه قال الدكتور هانى درويش، مدير مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بوزارة الزراعة (SAIL) إن المشروع الممول من الصندوق الدولى للإيفاد نجح للوصول إلى 30 قرية وإنشاء 172 مدرسة حقليه لتعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخيا، كما نجح المشروع فى تحويل 6 آلاف فدان بالرى بالتنقيط والطاقه الشمسيه من بين المستهدف البالغ 12 ألف فدان. 

 

جاء ذلك خلال المؤمر الذى أقامته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو للإعلان عن قصص نجاح للممارسات الزراعية الذكية مناخيا من خلال "تعزيز إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية وإنتاجيتها فى الأراضى الجديدة بمحافظات كفر الشيخ وبنى سويف والمنيا وأسوان من خلال اعتماد ممارسات وتقنيات زراعية مقاومة للمناخ."

 







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مصر




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