مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بأسواق العالم.. و3.35% لخام برنت

كتبت – مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو3.35%، حيث حققت الأسعارمكاسب أسبوعية وذلك قبيل اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن تخفيضات الإنتاج في 2024.

ويأتي الارتفاع على الرغم من تراجع أسعار النفط الجمعة مع انحسار العلاوة المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية بسبب الهدنة في غزة.

وخلال الأسبوع الماضي، بحسب سكاى نيوز ارتفع خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 3.35 %، بينما تراجع خام برنت بنسبة طفيفة بلغت 0.04%.

ويأتي الارتفاع الأسبوعي للنفط في الوقت الذي تستعد فيه أوبك+ لاجتماع تحتل تخفيضات الإنتاج صدارة رأس جدول أعماله بعد التراجعات في أسعار النفط في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف حيال الطلب ونمو المعروض، خاصة من المنتجين من خارج أوبك.

وتراجع سعر التسوية للعقود الآجلة، الجمعة، لخام برنت 84 سنتا بما يعادل 1% إلى 80.58 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.56 دولار أو 2% عن إغلاق يوم الأربعاء عند 75.54 دولار.

ولم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة،وشهدت عمليات التصعيد في غزة هدنة شملت تبادل مجموعة من الرهائن والمعتقلين.

وقال جون كيلدوف الشريك في شركة "أجين كابيتال" في نيويورك: "كان من المهم مضيهم في الأمر لتنخفض علاوة المخاطر".

وفاجأت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، السوق يوم الأربعاء بتأجيل اجتماعها من 26 نوفمبر إلى الثلاثين منه بعد أن واجه المنتجون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستويات الإنتاج.