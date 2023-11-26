مصرع طفلة فى حريق نشب في حوش بدار السلام جنوب شرقى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بناحية قرية أولاد يحى بحرى دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، بحوش معد لتخزين التبن نتج عن الحريق وفاة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، تم نقلها للمستشفى المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج بلاغا من مساعدة لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق ووجود طفلة متوفية بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى سوهاج، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بنشوب حريق بحوش ومتوفاه بناحية قرية أولاد يحي بحري دائرة مركز دار السلام، حيث تبين نشوب الحريق بحوش " تبن " مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت علي مساحة " 35 " متر تقريباً ملك المدعو السيد م ب م 67 سنة عامل ومقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نجم عن الحريق وفاة جارة مالك الحوش الطفلة جومانا ب ع س 4 سنوات، ومقيمة بذات الناحية، والتي تبين وجود " حروق بعموم جسدها " ، وانحصرت التلفيات فى إحتراق كمية من التبن.

وبسؤال مالك الحوش، ووالدة المتوفاه المدعوة شريهان س ا ع 36 سنة ربة منزل، ومقيمه بذات الناحية أيدا مضمون ما جاء بالتحريات تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.