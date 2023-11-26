مصرع شخص وإصابة آخر صدمتهما سيارة نقل بقرية شوبر فى الغربية

الغربية – مصطفى عادل

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بإصابات متفرقة، بعد أن صدمتهما سيارة نقل بقرية شوبر مركز طنطا بمحافظة الغربية، تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ للنجدة، بمصرع شخص وإصابة آخر فى حادث مروري بمركز طنطا.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين مصرع شاب يدعى "ا.م.ا"، وإصابة آخر بإصابات متفرقة، تم نقل الجثة للمشرحة وعمل الإسعافات اللازمة للمصاب بالمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.