مستقبل وطن ببنى سويف ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

جاء ذلك بحضور كل من: النائب رمضان ابو حسان عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والنائب محمد رجب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بنى سويف ، والكابتن توني عثمان، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، النائب اللواء سامي توفيق، عضو مجلس النواب عن مركز اهناسيا، والدكتورة هبة عبدالعظيم أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن والدكتور باسل غريب، أمين العضوية، ومصطفى شعبان، أمين الصناعة، والمهندس طارق مخيمر، أمين حزب مستقبل وطن بمركز بني سويف، والدكتور عبدالرحمن برعى والمهندس عاطف عبدالجواد وأحمد عبدالجواد ، وجمع كبير من أهالى قرية إهوه والقرى المجاورة لها، وأعضاء هيئة مكتب المركز والمحافظة .

وبدأت الندوة، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني.

وفي بداية كلمته، رحب النائب رمضان ابو حسان عضو الهيئة البرلمانية للحزب الأمين المساعد لأمانة الثقافة والفنون والرياضة بالأمانة المركزية للحزب، بالحضور، قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا، معلنًا دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الانتخابات الرئاسية

من جانبه، استشهد النائب محمد رجب عن دائرة مركز ومدينة بني سويف بنعمة الأمن والأمان التي ننعم بها، في ظل حروب وعدم استقرار يعاني منه العالم

وقال الكابتن توني عثمان، الامين المساعد لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، أن أول إختبار للرئيس السيسي، وهو توفير الأمن والأمان، موضحًا أن ما فعله السيسي في 30 يونيو 2013 كان بمثابة أنه راهن على حياته بعد تهديدات المحظورة، مشيرا إلى أن المشاركة فى الإنتخابات بمثابة رسالة للعالم أجمع تؤكد على وعي الشعب المصري.

وتحدث الدكتور عبد الرحمن برعي، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة بني سويف، عن أبرز إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من مشروعات عملاقة في 10 سنوات نُفذت على أرض بني سويف، مشيرًا إلى إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى في محله، لأنه نموذج للاخلاص والتفاني في العمل.

مؤتمر مستقبل وطن ببنى سويف



السلام الوطني



الكابتن تونى عثمان_1



المهندس طارق مخيمر



النائب رمضان ابو حسان



النائب محمد رجب



جانب من الحضور



حضور الآلاف فى مؤتمر المرشح عبدالفتاح السيسي



حضور أهالى اهوه



دكتور باسل غريب



دكتور عبدالرحمن برعى



دكتورة هبة عبدالعظيم



مؤتمر حزب مستقبل وطن



