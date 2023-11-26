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مستقبل وطن ببنى سويف ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

الأحد، 26 نوفمبر 2023 11:24 م
مستقبل وطن ببنى سويف ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي مؤتمر مستقبل وطن ببنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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نظم حزب مستقبل وطن أمانة مركز بنى سويف اليوم الأحد، مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا بقرية اهوه، لاعلان دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فى انتخابات الرئاسة، لفترة رئاسية جديدة، وذلك بملعب كرة القدم بمركز شباب القرية.
 
جاء ذلك بحضور كل من: النائب رمضان ابو حسان عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والنائب محمد رجب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بنى سويف ، والكابتن توني عثمان، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، النائب اللواء سامي توفيق، عضو مجلس النواب عن مركز اهناسيا، والدكتورة هبة عبدالعظيم أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن والدكتور باسل غريب، أمين العضوية، ومصطفى شعبان، أمين الصناعة، والمهندس طارق مخيمر، أمين حزب مستقبل وطن بمركز بني سويف، والدكتور عبدالرحمن برعى والمهندس عاطف عبدالجواد وأحمد عبدالجواد ، وجمع كبير من أهالى قرية إهوه والقرى المجاورة لها، وأعضاء هيئة مكتب المركز والمحافظة .
 
وبدأت الندوة، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني.
 
وفي بداية كلمته، رحب النائب رمضان ابو حسان عضو الهيئة البرلمانية للحزب الأمين المساعد لأمانة الثقافة والفنون والرياضة بالأمانة المركزية للحزب، بالحضور، قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا، معلنًا دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الانتخابات الرئاسية
 
من جانبه، استشهد النائب محمد رجب عن دائرة مركز ومدينة بني سويف بنعمة الأمن والأمان التي ننعم بها، في ظل حروب وعدم استقرار يعاني منه العالم
 
وقال الكابتن توني عثمان، الامين المساعد لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، أن أول إختبار للرئيس السيسي، وهو توفير الأمن والأمان، موضحًا أن ما فعله السيسي في 30 يونيو 2013 كان بمثابة أنه راهن على حياته بعد تهديدات المحظورة، مشيرا إلى أن المشاركة فى الإنتخابات بمثابة رسالة للعالم أجمع تؤكد على وعي الشعب المصري. 
 
وتحدث الدكتور عبد الرحمن برعي، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة بني سويف، عن أبرز إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من مشروعات عملاقة في 10 سنوات نُفذت على أرض بني سويف، مشيرًا إلى إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى في محله، لأنه نموذج للاخلاص والتفاني في العمل.
 
IMG_20231126_221009_010مؤتمر مستقبل وطن ببنى سويف

السلام الوطني
السلام الوطني

الكابتن تونى عثمان_1
الكابتن تونى عثمان_1

المهندس طارق مخيمر
المهندس طارق مخيمر

النائب رمضان ابو حسان
النائب رمضان ابو حسان

النائب محمد رجب
النائب محمد رجب

جانب من الحضور
جانب من الحضور

حضور الآلاف فى مؤتمر المرشح عبدالفتاح السيسي
حضور الآلاف فى مؤتمر المرشح عبدالفتاح السيسي

حضور أهالى اهوه
حضور أهالى اهوه

دكتور باسل غريب
دكتور باسل غريب

دكتور عبدالرحمن برعى
دكتور عبدالرحمن برعى

دكتورة هبة عبدالعظيم
دكتورة هبة عبدالعظيم

مؤتمر حزب مستقبل وطن
مؤتمر حزب مستقبل وطن
 

 

 







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