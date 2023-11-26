اليوم السابع
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بشوفه شيطان..

محكمة الشرابية تأمر بإيداع عامل قتل شخصا مستشفى الأمراض النفسية

الأحد، 26 نوفمبر 2023 01:45 م
محكمة الشرابية تأمر بإيداع عامل قتل شخصا مستشفى الأمراض النفسية محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمر المستشار شهاب عشوش، رئيس محكمة جنح  الشرابية، بإيداع عامل مستشفي الامراض العقلية 45 يوما، لإعداد تقرير بحالته ومدى مسئوليته عن افعاله، بتهمة قتل صاحب "عربة كارو"، حيث اعترف المتهم امام المحكمة بأن المجنى عليه كان يوحى له كأنه  شيطان .

البداية كانت بورود بلاغ بمقتل عامل على يد بائع طعنا بالسكين، وبالانتقال لموقع البلاغ، تم ضبط المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة، وبدأ يتحدث بكلمات متمتمة وغير واضحة للفهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تولي النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن جثة المجني عليه فور صدور تقرير الصفة التشريحية، كما طالبت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية نحو الواقعة.

 

 







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