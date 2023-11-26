مباشر من الإسكندرية.. أجمل مدن الشتاء الساحرة على البحر المتوسط في مصر

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا من محافظة الإسكندرية، حيث شهدت الإسكندرية اليوم، رياحا مثيرة للرمال والأتربة، وارتفاع الأمواج، وانخفاض فى درجات الحرارة، حيث سجلت الإسكندرية اليوم 24 درجة فى العظمى و17 درجة فى الصغرى.

الظواهر الجوية الشتوية أضفت سحرا على شواطئ الإسكندرية ، مع اشعة الشمس الدافئة وخرج الأهالى للاستمتاع بهذا الطقس الساحر للتنزه على ممشى كوبرى 45 ، و ممارسة لعبة الراكيت، اشهر الالعاب الشاطئية بالإسكندرية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة يصاحبها نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 65: 80 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 متر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة .



شواطئ الاسكندرية



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