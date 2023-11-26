اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 نوفمبر 2023 06:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مؤتمر لـ"مصر الحديثة" بالبحيرة لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات

الأحد، 26 نوفمبر 2023 05:56 م
مؤتمر لـ"مصر الحديثة" بالبحيرة لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى
البحيرة -ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم حزب مصر الحديثة، مؤتمرا حاشدا بمدينة دمنهور بالبحيرة، وذلك لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وشارك فى المؤتمر اللواء عبد المنعم الجمهورى نائب رئيس حزب مصر الحديثة وأيمن شمسية أمين حزب مصر الحديثة بالبحيرة واللواء أحمد الحسينى أمين تنظيم حزب مصر الحديثة، إضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
 
وأكد المشاركون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأجدر على قيادة البلاد خلال الفترة المقبلة فى ظل الظروف والقضايا الداخلية والخارجية  خاصة القضية الفلسطينية التى وقف فيها الرئيس السيسى موقفا صلبا وحكيما لمواجهة تصفيتها، ومحاولة تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء ، واعتبار ذلك خطا أحمر لن يسمح يتجاوزه، مشيرين إلى أهمية المشاركة الإيجابية بقوة فى الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس السيسى بقوة لانه يعكس أصالة الشعب المصرى ومدى وعيه السياسى .
 
يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت إستعداداتمكثفة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها يوم 10 ديسمبر المقبل، وبلغ عدد المقرات الانتخابية 672  بإجمالي 855 لجنة فرعية، بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 مليون مواطن ومواطنة لهم حق التصويت.
 
مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (1)
مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (1)

مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (2)
مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (2)

مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (3)
مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (3)

مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (4)
مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (4)

مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (5)
مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (5)

مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (6)
مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (6)

مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (7)
مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (7)

مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (8)
مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (8)

مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (9)
مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (9)

مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (10)
مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (10)

مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (11)
مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (11)

مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (12)
مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (12)

مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (13)
مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (13)

مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (14)
مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (14)

مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (15)
مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (15)

 







حزب مصر الحديثة

محافظة البحيرة

دمنهور

دعم السيسى

الانتخابات الرئاسية

مصر الحديثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة