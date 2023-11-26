مؤتمر لـ"مصر الحديثة" بالبحيرة لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات

البحيرة -ناصر جودة

نظم حزب مصر الحديثة، مؤتمرا حاشدا ب مدينة دمنهور بالبحيرة، وذلك لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وشارك فى المؤتمر اللواء عبد المنعم الجمهورى نائب رئيس حزب مصر الحديثة وأيمن شمسية أمين حزب مصر الحديثة بالبحيرة واللواء أحمد الحسينى أمين تنظيم حزب مصر الحديثة، إضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد المشاركون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأجدر على قيادة البلاد خلال الفترة المقبلة فى ظل الظروف والقضايا الداخلية والخارجية خاصة القضية الفلسطينية التى وقف فيها الرئيس السيسى موقفا صلبا وحكيما لمواجهة تصفيتها، ومحاولة تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء ، واعتبار ذلك خطا أحمر لن يسمح يتجاوزه، مشيرين إلى أهمية المشاركة الإيجابية بقوة فى الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس السيسى بقوة لانه يعكس أصالة الشعب المصرى ومدى وعيه السياسى .

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت إستعداداتمكثفة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها يوم 10 ديسمبر المقبل، وبلغ عدد المقرات الانتخابية 672 بإجمالي 855 لجنة فرعية، بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 مليون مواطن ومواطنة لهم حق التصويت.