مؤتمر جماهيرى غدا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة أسيوط غدا الاثنين، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بحضور القيادات الشعبية والعمد والمشايخ ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وتشكيلات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمدينة ومراكز أسيوط وعدد كبير من مواطني محافظة أسيوط، ومنظمات المجتمع المدني، وشباب الجامعات، والقيادات النسائية بالمحافظة، والنقابات لمهنية، والفلاحين والعمال والتجار ورجال الأعمال.

ومن جهته قال الدكتور شحاتة غريب منسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة أسيوط، أن هذا المؤتمر يأتي في إطار دعم التحالف الوطني للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وذلك بمشاركة أعضاء التحالف بمختلف المستويات من مدن وقرى ونجوع محافظة أسيوط وذلك في تمام الساعة الرابعة بميدان النورس أمام قناطر أسيوط.

وأكد غريب، أن مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأسيوط يأتي تحت عنوان "عشان مصر.. كلنا هنشارك" بمشاركة الفنان القدير طارق الدسوقي، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط وسيشهد المؤتمر كلمات لضيوف المؤتمر ، وكلمة لرجال الدين الإسلامي والمسيحي، وكلمة ممثلة عن المرأة ،وممثل عن الشباب وممثل عن ذوي الهمم ،وعرض فيديو حكاية وطن وإنجازات الدولة المصرية ،وأنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مضيفا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأسيوط يدعو المواطنين إلى المشاركة الإيجابية حفاظا على صورة مصر ومكانتها أمام الرأي العام العالمى.