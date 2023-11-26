كورال أطفال الأنفوشى يحيى حفل عيد الطفولة فى الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

نظمت ثقافة الطفل بفرع الإسكندرية احتفالية بمناسبة عيد الطفولة بقصر ثقافة الأنفوشي، استمرارا لأجندة احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بهذه المناسبة.

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض فني تنوع ما بين اللوحات الصغيرة والجداريات والمجسمات والأعمال النحتية باستخدام الطين الأسواني، نتاج الورش الفنية التي أقيمت بمرسم الطفل خلال شهر نوڤمبر ببيوت وقصور الثقافة التابعة للفرع.

عكست الأعمال رؤية الأطفال الخاصة بعيد الطفولة باستخدام ألوان مبهجة، وخامات مختلفة منها الكانسون، البورو الملون، العصى الخشبية وخامات معاد تدويرها.

كما احتوى المعرض على ركن خاص بأعمال الأطفال ذوي القدرات الخاصة من رواد قصر ثقافة الأنفوشي، هذا إلى جانب لوحات عبّر خلالها الأطفال بأناملهم الصغيرة عن القضية الفلسطينية تضامنا مع أطفال غزة.

واختتم الحفل بعرض فني لفرقة كورال أطفال الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، تغنت خلاله الفرقة بباقة متميزة من الأغاني الوطنية والدينية والتراثية منها طلائع الغد، سوسة، يا ملتقى الصحبة، أصحابي وصحباتي، يا نبي سلام عليك، وأخيرا أغنية طوبة فوق طوبة التي تفاعل معها الجمهور.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.