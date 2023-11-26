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قسم قسطرة القلب بمستشفى أشمون العام ينقذ "حامل وجنينها" من الموت

الأحد، 26 نوفمبر 2023 12:19 ص
قسم قسطرة القلب بمستشفى أشمون العام ينقذ "حامل وجنينها" من الموت الفريق الطبى
المنوفية - محمود شاكر

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تمكن قسم قسطرة القلب بمستشفى اشمون العام بمحافظة المنوفية من إنقاذ حالة مريضة حامل بالشهر الثامن. 
 
جاء ذلك فى حالة فريدة من نوعها، عندما وصلت مريضة، حامل بالشهر الثامن من مستشفى بركة السبع بالتنسيق مع طوارئ المديرية، وعلى الفور تم نقل المريضة عن طريق عربة إسعاف مجهزة بالكامل مع طبيب رعاية، وطبيب نساء.
 
وتم استقبال المريضة بقسم القسطرة، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة للمريضة تبين وجود انشطار كامل بالشريان التاجى الأيسر مع آلام شديدة بالصدر .
 
الدكتور ابراهيم السيد، مدير المستشفى استدعى أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى لعمل الفحوصات اللازمة وعمل سونار للمريضة، للتأكد من سلامه الجنين، وأمر الدكتور عبد الرحمن البقيرى بدخول الحاله لعمل قسطرة، وتم التعامل مع الحاله وتم فتح الشريان التاجي وتركيب عدد اتنين دعامة للمريضة والمريضه بحاله جيده، والجنين أيضا. 
 
ووجه مدير المستشفى الشكر للفريق الطبى الذى  شارك فى إجراء العملية الدكتور احمد عفيفي، الدكتور احمد شخبه، الدكتور أحمد رمضان الحافى، ولفريق العمل من فنيين وتمريض.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







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