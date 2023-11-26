فوز مركز كرة السلة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بدورى الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إن فريق المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى مركز كرة السلة فاز بدورى منطقة الشرقية لكرة السلة والتى تنظمه المنطقة وخاض المشروع المباراة النهائية فى الدورى مع مركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق التابع لمديرية الشباب والرياضة بالشرقية وذلك على ملعب مركز شباب ناصر.

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أن لاعبى المشروع قدموا أداء فني رائع خلال فعاليات المباراة واستطاعوا الفوز كالعادة منذ انطلاق الدورى بفارق 13 نقطة على الفريق المنافس وانتهت المباراة بنتيجة 40 مقابل 27 للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي، لافتا إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفق توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن ، يتم الكشف عن المواهب الرياضية بأحدث الطرق العلمية لاستكشاف المواهب منذ الصغر والعمل على تنمية مهاراتهم فى مختلف الرياضات، حيث أن المشروع بدأ يجنى ثماره من خلال ألقاب البطولات التي يحققها أعضاء المشروع الذين شاركوا مع المنتخبات الوطنية فى البطولات التى أقيمت مؤخراً مع العلم أن الدولة المصرية أصبحت تسير بخطي ثابتة وواضحة نحو صناعة أبطال أوليمبين قادرين علي المنافسة في دورات الألعاب الأولمبية.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن محافظة الشرقية من أكبر المحافظات التى بها عدد مراكز للمشروع مقسمين كالتالى 6 مراكز مرحلة الشباب، 6 مراكز مرحلة الناشئين، 5 مركز مرحلة البراعم باجمالى 17 مركزا موزعة داخل المحافظة بالكامل.