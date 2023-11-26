اليوم السابع
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الأحد، 26 نوفمبر 2023 03:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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غلق 88 منشأة وضبط 6233 حالة إشغال متنوع فى الإسكندرية

الأحد، 26 نوفمبر 2023 03:12 م
غلق 88 منشأة وضبط 6233 حالة إشغال متنوع فى الإسكندرية غلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.
 
وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدى لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.
 
وأسفرت الحملات عن غلق عدد 88 منشأة، والتحفظ على 6233 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 3002 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محالّ وتحرير 75 إنذارا وفرض غرامات فورية تُقدر ب655 ألف جنيه خلال أسبوع.
 
وتواصل الأجهزة التنفيذية تكثيف الجهود لإحكام السيطرة وتفعيل أدوات  الرقابة على الأسواق والتصدى للتعديات والإشغالات على مستوى الأحياء.

 







الاسكندرية

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