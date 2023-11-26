غلق 10 منشآت مخالفة فى أحياء المنتزه أول وغرب بالإسكندرية.. صور

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدى لأية مخالفات وغلق وتشميع المنشآت المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية للمحال والمنشآت التجارية، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وفى هذا الصدد، قام حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، رئيس حى المنتزه أول، بحملة أسفرت عن إغلاق 8 محلات ومنشآت مخالفة لمواعيد الغلق بشوارع "30، القاهرة، خالد بن الوليد، العاشر من رمضان، سيف، جمال عبد الناصر".

وأعلن حى المنتزه أول، أنه جرى التحفظ على 200 حالة إشغال طريق متنوعة، مشيرًا إلى أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى سياق متصل، نفذ حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب، حملات أسفرت عن إغلاق منشأتين بمنطقة كرموز، لعدم التزام أصحابها بمواعيد الغلق الشتوية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.