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غدا انخفاض ملحوظ بالحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 15 درجة

الأحد، 26 نوفمبر 2023 01:25 م
غدا انخفاض ملحوظ بالحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 15 درجة الطقس
كتب ـ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 4 أمتار، واضطراب الملاحة على البحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3 أمتار، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى . 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.
 
 
 
 






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