اليوم السابع
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الأحد، 26 نوفمبر 2023 12:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم و2500 رغيف قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الزيات

الأحد، 26 نوفمبر 2023 11:05 ص
ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم و2500 رغيف قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الزيات دقيق ارشيفية
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية بمركز ومدينة كفر الزيات ضمت طارق شعيب و خالد زكي و وليد بدر المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 35 شيكارة دقيق بلدى مدعم تجميع وتصرف كما تم ضبط 2500 رغيف بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء كما تمكنت الحملة من تحرير 7 محضر نقص وزن و 3 محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات تم  تحرير محاضر جنح بالمخالفات ومحاضر اثبات حالة بباقى المخالفات وجاري المراجعة مع الادارة التموينية نحو تحصيل الغرامات المستحقه عن تلك المخالفات اخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.






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حملة تموينية علي المخابز بكفر الزيات




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