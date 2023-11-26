ضبط 157 قطعة سلاح و256 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (256) قضية مخدرات ، (157) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (84819) حكم قضائى متنوع.

وتمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة من ضبط (ممرضة) ، محكوم عليها فى (24 حكم "مُستأنف ، جزئى" .. بإجمالى مدة حبس 44 سنة وكفالة مالية)، وضبط (مالك محل) محكوم عليه فى (37 حكم "مُستأنف ، جزئى" .. بإجمالى مدة حبس 32 سنة وكفالة مالية).

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين ،الشابو") بحوزة 5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد 4 قطع سلاح نارى (بندقية آلية - 3 فرد محلى- 2خزينة – عدد من الطلقات)، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,600 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 11,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 6 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية.

وتمكنت الداخلية من ضبط (عاطلَين" لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبشواى .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين - الهيدرو" – عدد 1000 قرص لعقار الترامادول المخدر- بندقية آلية وعدد من الطلقات)، وضبط (عاطلَين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات –عدد 19500 علبة سجائر مختلفة الأنواع "مهربة")، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العريش.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين).