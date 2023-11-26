اليوم السابع
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ضبط المتهم بسرقة حقيبة وهاتف محمول بالقاهرة

الأحد، 26 نوفمبر 2023 09:03 م
ضبط المتهم بسرقة حقيبة وهاتف محمول بالقاهرة سجن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهول بسرقة هاتفه المحمول وحقيبته بأسلوب "المغافلة" أثناء تواجده بمحل عمله.
 
بالفحص تم تحديد الشاكى (عامل بمحل سجاد بدائرة قسم شرطة السلام) ، وقرر بعدم تحريره محضر بالواقعة. 
 
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (حلوانى – مقيم بمحافظة القاهرة) ، وبمواجهته إعترف بارتياب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط المسروقات.  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 






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