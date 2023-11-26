زوج يطالب زوجته برد مقدم الصداق البالغ 600 ألف جنيه بعد طلبها الطلاق خلعا

كتبت أسماء شلبى

طالب زوج زوجته رد مقدم الصداق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد ملاحقتها له بدعوي طلاق للخلع، وادعي تحايلها لسرقة حقوقه الشرعية-رغم أن الإساءة من جانبها-، ومحاولتها رد مقدم صداق مسجل بعقد الزواج مشيرا إلى أنه غير حقيقي، ليؤكد:" زوجتي تريد أن تمنحني جنيه واحد لا غير بعد أن استولت على 600 ألف جنيه من أموالي وطالبت بالخلع بعد 3 شهور زواج".

وتابع الزوج:" لم أتخيل أن زواجي لن يدوم سوي 3 شهور، عشت في عذاب خلالهما، زوجتي تركت منزلي على الأرض-حرفيا- استولت على كل المنقولات التي أشتريتها من مالي الخاص -رغم عدم تسجيلنا قائمة بسبب دفعي لها مهر، وتوفيري لها كل ما كانت تتمناه إلا أنها خدعتني ودمرت حياتي".

وأكمل الزوج:"بعد هجرها منزل الزوجية صرحت عائلتها بأن رجل غيري سيتزوجها-رغم أنها مازالت على ذمتي- مما أصابني بالجنون كيف لها أن تفعل كل ذلك بي بعد أن أحببتها وقدمت لها كل ما كانت تحلم به، مما دفعني لملاحقتها بدعوي طاعة ونشوز لإثبات خروجها عن طاعتي".

وأضاف الزوج:"زوجتي تعسفت في رد حقوقي، وتحايلت بكل الطرق لرفض تنفيذ الأحكام القضائية التي حصلت عليها، ولاحقتني بالتهم الكيدية وألحقت بي الأذي، وهجرتني وعاشت حياتها رغم أنها ما زالت على ذمتي، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأستولت عن مصوغات تقدر بـ 450 ألف جنيه ومنقولات المقدرة بـ 760 ألف جنيه-وفقا للمستندات التي تقدمت بها-، وتخلت عني رغم أنني لم أقصر يوماً في حقها وكنت أساندها طوال مدة زواجنا، لترد ذلك بملاحقتي بالسب والقذف، والتشهير بسمعتي وملاحقتي بالتهم الكيدية".