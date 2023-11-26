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رفع 280 طن قمامة خلال حملات نظافة بمدينة المحلة فى الغربية

الأحد، 26 نوفمبر 2023 03:40 م
رفع 280 طن قمامة خلال حملات نظافة بمدينة المحلة فى الغربية اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة
الغربية – عادل ضرة

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أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، أنه تم تنفيذ حملات نظافة صباحية بقرى المركز المحلة، بالتنسيق مع نواب رئيس المدينة و رؤساء الوحدات المحلية، أسفرت عن رفع 280 طن قمامة بواسطة معدات الوحدات المحلية و متعهدى جمع القمامة.

وأشار إلى أن حملات النظافة شهدت رفع 70 طن قمامة من قطاع شرق مركز المحلة بمدخل المنصورة بمحلة أبو على وشارع البحر بقرية بشبيش و طريق المحلة  دمرو بنطاق قريتي ميت الليت و محلة حسن، ورفع 65 طن قمامة من قطاع غرب مركز المحلة بطريق قطور القديم بالعامرية و نفق المغازى بالجابرية وقرية سندسيس ومدخل قرية نمرة البصل.

وأشار إلى أنه تم رفع 75 طن قمامة بقطاع شمال مركز المحلة أمام البوابة التعريفية بالبنوان،  و أمام المصالح الحكومية بدمرو،  و أمام المستشفى بقرية سامول و أمام المدارس بالشهيدى،  و رفع 70 طن قمامة بقطاع جنوب مركز المحلة بكورنيش كفر حجازى، و مجمع المصالح الحكومية بالهياتم،  و أمام ترعة القرشية بصفط تراب وشارع دار الناحية ببلقينا.







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