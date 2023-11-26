رئيس عمد ومشايخ مطروح: ندعم المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة

مطروح – حسن مشالي

أعلن العمدة خير رسلان الكميلي رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، عن دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، من أجل مواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالوطن من جميع الاتجاهات، شرقاً وغرباً وجنوباً، ولأن الرئيس السيسي عمل على الاستقرار والأمن والأمان والتنمية الشاملة، خلال السنوات الماضية، وهو ما لم تشهده مصر خلال عقود.

وأضاف رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذي نظمته أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح، مساء اليوم الأحد، علي كورنيش المدينة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، بأن الحرب الصهيونية على غزة، أظهرت مدى اصطفاف الشعب المصري خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي، الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والرافضة لتهجير أهل غزة إلى سيناء، والعمل على الحفاظ على القضية الفلسطينية في مواجهة المؤامرات الإسرائيلية، مؤكداً أنه لا يوجد مثل دعم الرئيس السيسي والدولة والجيش المصري للقضية الفلسطينية، مع الدعم الشعبي غير المسبوق.

وأكد " الكميلي " على تأييد الرئيس السيسي في الإنتخابات الرئاسية، للحفاظ على الانجازات الكبيرة التي تحققت في مصر، على مدار الـ 10 سنوات الماضية، في جميع قطاعات الدولة، في ظل ظروف صعبة وتحديات عظيمة، وتمكنت القيادة السياسية في مواجهتها، مع تكاتف الشعب والقوات المسلحة ورجال الشرطة، في مواجه الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار، بالتزامن مع تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، مشيراً إلى أنه من أجل ذلك نؤيده من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمصريين.

وشهد المؤتمر إعلان ممثلي القبائل و أهالي مطروح، عن دعمهم وتأييدهم المرشح الرئاسى السيسي في الانتخابات الرئاسية، في حضور عدد كبير من عمد ومشايخ القبائل و أهالي مطروح وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة.

واستعرض المشاركون في المؤتمر، إنجازات الرئيس السيسي في كافة القطاعات الخدمية وتسليط الضوء علي المشروعات العملاقة على ارض مصر ومطروح ، وجهود الدولة المصرية في القضايا الهامة، وكذلك التحديات التى تواجهها الدولة والجهود المبذولة من الرئيس لتحقيق التنمية فى ربوع مصر.



كلمة العمدة خير الكميلي رئيس عمد ومشايخ مطروح



منصة مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمطروح



منصة وحضور مؤتمر دعم المرشح عبدالفتاح السيسي



مؤتمر حاشد لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي بمطروح



وقوف اهالي مطروح خلال عزف السلام الجمهوري بمؤتمر دعم السيسي



العمدة خير رسلان الكميلي رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح



جانب من مؤتمر حملة دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي



حشد من اهالي وقيادات مطروح لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي



حضور المؤتمر الحاشد لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي للرئاسة