رئيس جامعة كفر الشيخ: الجامعة قدمت كل الدعم الفنى لمتطلبات معايير الجودة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ ، أن الجامعة قدمت كافة الدعم الفني عن طريق زيارات المحاكاة التي قام بها مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، لتوفير متطلبات معايير الجودة التي ترتقي بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر لاستيفاء معايير الجودة الـ12، والوصول إلى اعتماد الكليات.

وقال رئيس الجامعة، أن جامعة كفر الشيخ حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم للكليات، مؤكدا أن الجامعة تتبنى معايير أكاديمية تتوافق مع الاحتياجات التنموية وتتماشى مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة وتوجهات الدولة ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية التمريض لاعتمادها، حيث تم وضع خطة للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.

جاء ذلك خلال استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، للجنة المراجعين الخارجين من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتور جمال المغربي، استاذ ورئيس قسم تكنولوجيا الصيدلة جامعة طنطا، وعضوية الدكتور نعمات حسين، استاذ ادارة التمريض ومدير مركز ضمان الجودة جامعة دمنهور، والدكتور وفاء الحسيني، عميد كلية التمريض جامعة قناة السويس لزيارة كلية التمريض؛ للوقوف على مدى استيفاء معايير الاعتماد الـ12 التي حددتها الهيئة، والتي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر.

وأشادت اللجنة، بالدور المتميز التي تقوم به الجامعة والمتمثلة في كلية التمريض لخدمة الطلاب والنهوض بالقطاع الصحي، كما أثنت اللجنة على حسن سير العملية التعليمية بكلية التمريض وتقدم الكلية للاعتماد الأكاديمي.

ومن المقرر أن تقوم لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال أيامها الثلاثة بكلية التمريض بفحص المستندات، وإجراء مقابلات مع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى المستفيدين من الخريجين، وكذلك المجتمع المدني.