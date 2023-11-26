

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية، اليوم /الأحد/، إلى عدد من المناطق المتضررة من الفيضانات بإقليم غدو بجنوب غرب البلاد، حيث استمع بري من أهالي المدينة المتضررين من السيول إلى الأضرار الناجمة عن هذه الفيضانات، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).



وتعهد رئيس الوزراء الصومالي بأن الحكومة الفيدرالية ستعمل على إعادة بناء بعض الجسور التي دمرتها الأمطار في أقرب وقت ممكن.



يذكر أن الصومال تشهد في مناطق متفرقة منها فيضانات وسيول ناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ نحو أسبوعين، التي أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصا، وتشريد ما يقرب من نصف مليون شخص وتعطيل حياة أكثر من 1.2 مليون شخص، بجانب أنها تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية، لا سيما في منطقة غيدو بجنوب الصومال.



وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من "وقوع حدث فيضان بحجم إحصائي لا يحتمل حدوثه إلا مرة واحدة كل 100 عام، مع تبعات كارثة إنسانية كبيرة متوقعة".