خبراء يحذرون احتفال أوروبا بانخفاض التضخم: أسعار الغذاء لا تزال مشتعلة

فاطمة شوقى

حذر العديد من الخبراء فى أوروبا من الاحتفال بإنخفاض التضخم فى القارة العجوز، حيث أن معدل التضخم السنوى فى الاتحاد الأوروبى فى انخفاض، فى حين ظل تضخم أسعار المواد الغذائية ملتهبة، مما أثر على الأسر ذات الدخل المنخفض فى مختلف أنحاء أوروبا.

وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية أن التضخم فى منطقة اليورو تباطأ من ذروته البالغة 10.6% (11.5% فى الاتحاد الأوروبي) فى أكتوبر 2022 إلى 2.9% (3.6% فى الاتحاد الأوروبي) فى أكتوبر من هذا العام، ومع ذلك، لا يزال تضخم أسعار الغذاء مرتفعا بشكل عنيد مع استمرار المستهلكين فى مواجهة أزمة تكلفة المعيشة.

على سبيل المثال، بلغ معدل التضخم الحقيقى فى الغذاء، وهو معدل تضخم الغذاء مطروحا منه التضخم الرئيسى، 4.6% فى منطقة اليورو (4% فى الاتحاد الأوروبي) فى أكتوبر 2023، وهو ما شكل ضغطا هائلا على الأسر ذات الدخل المنخفض.

وفى عام 2022، ارتفعت معدلات التضخم فى الاتحاد الأوروبى، لتصل إلى مستويات لم تشهدها القارة فى العقود الأربعة الماضية. وبين عام 1997 ونهاية عام 2021، بلغ أعلى معدل تضخم سنوى فى الكتلة 4.4%، وتم تسجيله فى يوليو 2008.

كما اتبع معدل التضخم السنوى للأغذية والمشروبات غير الكحولية اتجاها مماثلا، حيث بلغ ذروته عند 19.2% فى مارس 2023.

ومع ذلك، فإن الفرق بين معدل التضخم العام ومعدل التضخم فى الأغذية والمشروبات غير الكحولية لم يكن كبيرًا كما كان فى الأشهر الـ 12 الماضية.

منذ عام 1997، وهو العام الأول الذى تتوفر عنه بيانات يوروستات، لم يتجاوز معدل التضخم الحقيقى للأغذية (بما فى ذلك المشروبات غير الكحولية) 3.5% فى الاتحاد الأوروبى حتى منتصف عام 2022. ووصل إلى 3.9% فى أغسطس 2022 وبلغ ذروته عند 10.9%. % فى مارس 2023.