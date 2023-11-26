حميات الغردقة تحصل على المركز الأول تقييما لإجراءات مكافحة العدوى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن الإدارة العامة ل مكافحة العدوى بديوان وزارة الصحة أعلنت حصول مستشفى حميات الغردقة على المركز الأول على مستوى الجمهورية كأعلى المستشفيات تقييما لإجراءات مكافحة العدوى.

وأكدت مديرية الصحة بالبحر الأحمر فى بيان لها، أن حصول مستشفى حميات الغردقة على المركز الأول نتيجة بضرورة التواجد الطبي المستمر بالمستشفيات مع التزام المستشفيات بالقواعد الصارمة للحد من انتشار عدوى الأمراض واتباع اساليب التعقيم المثالي للأدوات والأجهزة، تنفيذا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر.

من جانبه أشاد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بدور فريق الإدارة العامة بالمستشفي بقيادة الدكتور محمد عبد الحافظ مدير مستشفى الحميات بالغردقة واشراف الدكتورة رشا عادل مدير عام ادارة الطب العلاجي ،دكتور عمرو عادل عبد العال مدير ادارة المستشفيات ،دكتورة زهور يوسف مدير إدارة الحميات ودكتورة دعاء ابو القاسم مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية وكذلك بدور الفرق الطبية فى الإلتزام و التطبيق الفعال للمعايير و السياسات الخاصة بمكافحة العدوي والحد عن انتشار الأمراض .

واكد وكيل الوزارة، ضرورة الحرص الدائم في تطبيق السياسات والالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى سعيا للحد من انتشار الأمراض المعدية.

على جانب آخر حصلت محافظة البحر الأحمر على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تقييم إجراءات مكافحة العدوي لعام 2023 وذلك وفقا لتقييم الادارة العامة لمكافحة العدوي بوزارة الصحة خلال الزيارة الاشرافية لمستشفيات المحافظة .

وكرم الدكتور اسماعيل العربي وكيل الوزارة اعضاء فريق مكافحة العدوي بالمديرية و علي رأسهم د.دعاء ابو القاسم مدير الادارة و فرق مكافحة العدوي بمستشفيات المحافظة .