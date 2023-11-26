حملة لتحصين 159 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بأسيوط

تابع اللواء عصام سع محافظ أسيوط، أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع والتى انطلقت الأحد 19 نوفمبر 2023 على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف توفير التحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية بكافة أرجاء المحافظة وذلك فى ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة انتاجيتها.. جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور صلاح على قطب مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط.

وأكد محافظ أسيوط أن حماية الثروة الحيوانيه والحفاظ عليها يعد هدفًا قوميًا، لافتا إلى أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيوانى بما يؤدى إلى خفض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان منوهًا إلى ضرورة التوسع فى نشر التوعيه للمربين وتجار رؤوس الماشية بشكل عام بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل حال انتشارها إهدارًا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.

وأشاد المحافظ، بمثل هذه الحملات القومية التى تستهدف تغطية كافة أنحاء المحافظة لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح مشددًا على تكثيف الحملات التوعوية بأهمية التحصين فى القضاء على الأمراض والأوبئة وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومى مناشدًا جموع المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

وأصدر اللواء عصام سعد توجيهاته لمسئولى الطب البيطرى بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الجهود لاستكمال فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع واستمرار التنسيق والتواصل مع رؤساء المراكز والمدن وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة لتحقيق كامل المستهدف للحملة مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.

من جانبه أوضح الدكتور صلاح قطب مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط، أن الحملة يتم تنفيذها فى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وتستهدف 112 ألف رأس أبقار وجاموس و47 ألف رأس أغنام وماعز ليكون إجمالى العدد 159 ألف رأس ماشية بالتحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة وتجنب إصابة الحيوانات بالأمراض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك لافتًا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم فى تلك الوحدات الثابتة علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، مؤكدًا أن المديريه تقوم أيضا بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين والتجاوب السريع مع الحملة لتلافى أى أضرار على ما يمتلكونه من ثروة حيوانية.