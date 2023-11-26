توقعات بهطول أمطار على الإسكندرية غدا.. وارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ، غدا الاثنين، من أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة .

وأضافت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن المحافظة سوف تشهد نشاطا للرياح تصل سرعتها من 50-60 كم/ س، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط يتراوح من 3 - 4 أمتار .

وأكدت شركة الصرف الصحى، أنه تم التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.

كانت محافظة الإسكندرية شهدت اليوم الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، و نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية ، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح ، وارتفاع في أمواج البحر.