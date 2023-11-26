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توافد كبير من أبناء الأقصر لمؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي.. صور

الأحد، 26 نوفمبر 2023 06:17 م
توافد كبير من أبناء الأقصر لمؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي.. صور توافد المئات من أبناء الأقصر لمؤتمر مستقبل وطن
الأقصر - أحمد مرعى

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شهدت مدينة الأقصر، مساء اليوم الأحد، توافد المئات من أبناء مدن وقري الأقصر لحضور أكبر مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة برعاية حزب مستقبل وطن بالأقصر. 
 
ويقول النائب محمد خليل العماري أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر، أنه تم التجهيز على مدار اليومين الماضيين لاضخم مؤتمر لدعم المرشح الأول عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية، داخل نادي المدينة المنورة بوسط مدينة الأقصر، بمشاركة الآلاف من أبناء المحافظة. 
 
فيما رصد "اليوم السابع" انتشار اللافتات فى شوارع صلاح الدين وشارع السنترال وميدان التجارة - ميدان الملك عبد الله سابقاً – وميدان المساحة، وغيرها من الشوارع، وذلك برعاية مسئولى حزب مستقبل وطن الذين يقومون بتعليق اللافتات بميدان أبو الحجاج وميدان الشيراتون وشارع التلفزيون والعديد من الميادين والشوارع في مختلف أنحاء محافظة الأقصر .
 
وكانت انطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، رسميا، والتى تستمر حتى قبل يومين من الاقتراع فى الداخل الموافق 8 ديسمبر، وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، اليوم القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين، والذى تم نشره اليوم الخميس فى الجريدة الرسمية.
 
توافد المئات من أبناء الأقصر لمؤتمر مستقبل وطن (1)
توافد المئات من أبناء الأقصر لمؤتمر مستقبل وطن (1)

توافد المئات من أبناء الأقصر لمؤتمر مستقبل وطن (2)
توافد المئات من أبناء الأقصر لمؤتمر مستقبل وطن (2)

توافد المئات من أبناء الأقصر لمؤتمر مستقبل وطن (3)
توافد المئات من أبناء الأقصر لمؤتمر مستقبل وطن (3)

توافد المئات من أبناء الأقصر لمؤتمر مستقبل وطن (4)
توافد المئات من أبناء الأقصر لمؤتمر مستقبل وطن (4)
 

 







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