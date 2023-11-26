تموين الدقهلية تضبط 3 آلاف لتر سولار وبنزين وتتحفظ على 3 أطنان لحوم

الدقهلية - محمدالحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملات رقابية مكبرة، وتشكلت اليوم العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة، وذلك لتنفيذ التعليمات الصادرة بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وتم تشكيل حملات المديرية بالاشتراك مع مديرى الإدارات بكلا من: تمى الامديد، بندر المنصورة، مركزالمنصورة، المنزلة، وتم المرور على عدد 45 مخبز، وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمى أو عذر قهرى عن الإنتاج، والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات.

وحررت الحملات 39 مخالفة، إضافة إلى التحفظ على 3 أطنان لحوم مجمدة، 2000 لتر سولار، 1000لتر بنزين 80، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتوجيهات السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

وتؤكد مديرية التموين، على استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق، للتأكد من استمرار العمل وعدم مخالفة التعليمات، ووصول الدعم لمستحقيه.