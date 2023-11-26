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تفاصيل توفير أكاديمية البحث العلمى 150 مليون تمويل لتنمية حدود مصر

الأحد، 26 نوفمبر 2023 05:00 ص
تفاصيل توفير أكاديمية البحث العلمى 150 مليون تمويل لتنمية حدود مصر الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي
كتب محمد صبحى

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أطلقت أكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور محمود صقر عدد من المشروعات الكبرى فى مجال خدمة المجتمع ومنها مبادرة البحوث الإقليمية وتنمية حدود مصر الإقليمية، والتى بلغ إجمالي التمويل 150 مليونًا، حيث إن هذا المحور يهدف إلى توظيف البحوث والتطوير والابتكار في حل المشاكل الملحة والضاغطة التي تعاني منها الأقاليم في مجالات الزراعة والغذاء والطاقة والمياه والبيئة والصناعات المميزة للأقاليم وصون الطبيعة والتراث والصناعات اليدوية المبتكرة والتطبيق التجريبي لمخرجات البحث العلمي.
 
وأوضحت أكاديمية البحث العلمى أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال 11 مركز للبحوث الإقليمية التابعة للأكاديمية، وذكر بعض الأمثلة منها افتتاح بنك الجينات في مدينة الحمام، تسويق إنتاج مصنع سوهاج من الألواح الشمسية وزيادة القيمة المضافة من خلال تطوير منتجات تعمل بالطاقة الشمسية مثل مضخات مياه وتاكسي نهري ومجففات، وتطوير وادي حدربة، وتأهيل غابات للمانجروف ، ذلك بخلاف التطبيقات المتنوعة للألواح الشمسية المصنعة من المعمل المصري الصيني للطاقة الجديدة والمتجددة مثل سيارة جولف كهربائية صديقة للبيئة، عاكس الجهد المستخدم في نظام ضخ المياه يعمل بالألواح الشمسية، وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي المعتمدة بيئيا، تصنيع روبوتات تنظيف الألواح الشمسية، محطة ضخ المياه بالطاقة الشمسية، وعاكس الجهد ثلاثي الأوجه لربط الألواح الشمسية بالشبكة الكهربائية.
 
 
 






التعليم العالى

جامعة القاهرة

البحث العلمى

تنمية الحدود المصرية

محمود صقر



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