تعليم بورسعيد: الاحتفال بأعياد الطفولة يهدف لتنمية روح الانتماء لدى الطلاب

جاء ذلك بحضور عزيزة رفعت مدير عام إدارة شمال التعليمية والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي وولاء سيف موجه أول الصفوف الأولى وشروق عبد المجيد مدير المدرسة ومجلس أمناء المدرسة.

وأكدت وكيل الوزارة، أن هذه الاحتفالات تهدف إلى تنمية روح الانتماء والولاء لدى الطلاب وتحفزهم على الإبداع، لافتة إلى أن اهتمام تعليم بورسعيد بمختلف الأنشطة التربوية وتطويرها بهدف اكتشاف وصقل المواهب الفنية والثقافية.

ومن جانبها أشادت بالفقرات المتميزة المقدمة من خلال الاحتفالية والتى تضمنت العديد من العروض الرياضية والترفيهية وفقرة للشعر بالإضافة لفقرة للتعريف بأبرز القامات المصرية التاريخية والدينية والعلمية.