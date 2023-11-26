تعرف على أرقام التواصل مع مراكز الخدمات بمياه الشرب بكفر الشيخ فى 19 معلومة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تتعدد الخدمات التي تقدمها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، للجمهور، وتتلقى شكاوى متعددة، وللتواصل مع العاملين بالشركة، وهناك عدد من الخدمات التي يرغب المواطنون في الحول عليها ونقدم أرقام التواصل بالشركة إضافة لأنواع الخدمات التي تقدم للمواطنين.

1- موقع الشركة بمدينة كفرالشيخ بشارع الاستاد الرياضى، أمام مستشفى الحميات.

2- مواعيد العمل طوال أيام الأسبوع عدا الجمعه ،من 8 صباحاً حتى 3 ظهراً.

3- للتواصل بالشركة على هاتف، 0473221683-0473234824، ومحمول 01221041455، واتساب 01018500570

4- الخط الساخن 125، بريد إلكترونى

5- ويوجد 10 مراكز خدمة لتلقي الشكاوى وتم تخصيص رقم محمول للتواصل.

6- مدينة ومركز كفر الشيخ 01001093297

7- مركز مطوبس 01116144677

8- مركز فوه 0109111960

9- مركز الحامول 01093206367

10- مركز قلين 01008607791

11- مركز دسوق 01004309317

12- مركز سيدي سالم 0109517180

13- مركز بيلا 01002993183

14- مركز الرياض 01062920925

15- مركز بلطيم 01062648343

16- أما الأوراق المطلوبة لتوصيل تعاقد جديد –صورة بطاقة الرقم القومي-صورة عقد الملكية أو الإيجار-خطاب الوحدة المحلية أو التراخيص"أصل وصورة"- صورة توكيل.

17- لفحص العداد، في حالة تضررك من ارتفاع قراءة العداد يمكنك التقدم بطلب فحص العداد وسداد الرسوم المقررة لذلك.

18- في حالة الرغبة في تحويل الاشتراك، تقديم صورة من عقد الملكية أو حكم صحة ونفاذ، تنازل موثق فى الشهر العقارى، آخر إيصال سداد.

19- حالات قفل محبس المياه، انهاء التعاقد بناء على طلب المشترك، عدم سداد قيمة فواتير الاستهلاك بعد مرور 15 يوم، أى عبث بالتوصيلات الخارجية حتى المكان المركب به العداد، استغلال العميل لحنفيات الحريق الداخلية لغير الغرض الذي خُصصت له، اعتراض العميل على تركيب عداد جديد بدلاً من العداد المفقود.