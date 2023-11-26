تعرف على أبرز الخدمات المقدمة من الدولة لصغار المزارعين

كتبت أسماء نصار

شهد قطاع الزراعة فى مصر نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

وفى التقرير التالى نستعرض أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة:

1- أكثر من 40 مليار جنيه دعم منظومة للأسمدة خلال 3 سنوات.

2- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة في 8 محاصيل الاستراتيجية.

3- 8 مليار جنية تمويل للمشروع القومي لإحياء البتلو.

4 - 200 مليون جرعة لقاح لتحصين المواشي ضد الأمراض والأوبئة.

5- إنشاء 1776 نقطة تلقيح اصطناعي للمواشي وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة.

6- 3186 قافلة بيطرية مجانية لعلاج موشى صغار المزارعين في قرى محافظات الجمهورية.

7- التوسع في انتاج التقاوي المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة للفلاحين.

8- استنباط اصناف جديدة من التقاوى والبذور تحقق أعلى انتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة الفلاحين.