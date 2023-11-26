تضامن المنوفية: 562 أسرة تحولت من أولى بالرعاية إلى أسر منتجة

المنوفية - محمد فتحى

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية جمعية الأورمان، فى تسليم 562 كشكا للأسر الأولى بالرعاية ولذوى الهمم بقرى ونجوع محافظة المنوفية، وذلك من بداية عملها وحتى الآن.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تسليم الأكشاك عمل على تحسين حياة مئات الأسر بالمنوفية وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما غير من وجه الاقتصاد المصري، تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة، مشيدًا، بالتعاون الوثيق مع محافظة المنوفية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، حيث يتم تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر الحاحًا وتاثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

وأوضح أنه تم التوزيع على الشباب الغير قادر ومعدومى الدخل من أبناء المحافظة ، مضيفاً أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة المنوفية تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات واقامة معارض الملابس المجانية.