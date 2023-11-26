تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و412 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 412 شاحنة و45 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 165 شاحنة و30 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 247 شاحنة، 15 سيارة.