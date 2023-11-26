اليوم السابع
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تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و412 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 26 نوفمبر 2023 09:46 ص
تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و412 شاحنة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا -أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 412 شاحنة و45 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 165 شاحنة و30 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 247 شاحنة، 15 سيارة.
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة دليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة الحرية، كما شهد ميناء نويبع بالأمس تداول 710 طن بضائع و113 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 630 راكب بموانيها.
 
 






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