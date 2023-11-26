بروفة اصطفاف لـ290 معدة وسيارة استعداداً للتعامل مع الأزمات بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء ياسر عبدالشافى، السكرتير العام المساعد ل محافظة أسوان ، بروفة اصطفاف المعدات والسيارات التابعة للوحدات المحلية والجهات الخدمية من أجل مراجعة أعمال صيانة المعدات الهندسية بمدينة أسوان الجديدة، استعداداً للتعامل السريع مع سيناريوهات مواجهة تداعيات الأزمات والكواراث الطبيعية وخاصة الأمطار والسيول.

وأكد اللواء ياسر عبد الشافى، فى بيان صحفى، أن إجمالى المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت فى الإصطفاف وصلت إلى 290 معدة وسيارة منها 147 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان ، وأيضاً 62 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو ، بالإضافة إلى 73 معدة وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، فضلاً عن 8 سيارات إسعاف.

وأشار، إلى أن هناك متابعة دورية من محافظ أسوان لأعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر ، مع إقامة ورشة صيانة دائمة ، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والإستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أى أحداث طارئة أو إستغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أى أزمات أخرى محتملة.