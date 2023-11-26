انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الشرقى بسوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم شرقى سوهاج، وقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق دون حدوث إصابات بين مستقلى السيارة، تم رفع أثار الحادث من على الطريق، وإعادة حركة السير على الطريق.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم شرقى سوهاج، دون حدوث إصابات.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوقوع حادث إنقلاب سيارة دون مصابين بالطريق الصحراوي الشرقي.

حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " ملاكي "قيادة المدعو عبد المعز ع ع ع 36 سنة موظف، ويقيم بناحية أولاد يحي دائرة مركز دار السلام إختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدي إلى إنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق.

وبسؤال قائد السيارة بمضمون ما سبق ونفا الشبهة جنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.