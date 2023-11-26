اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 نوفمبر 2023 12:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

انفجارات ضخمة في مطار حرير العسكري بمحافظة أربيل العراقية

الأحد، 26 نوفمبر 2023 11:48 م
انفجارات ضخمة في مطار حرير العسكري بمحافظة أربيل العراقية انفجار - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت مصادر محلية، بسماع دويّ انفجار كبير في مطار حرير العسكري بمحافظة أربيل، تبعه تصاعد دخان من المكان.

وقالت المصادر لـ"شبكة رووداو" العراقية، إنه في تمام الساعة 10:40 من مساء الأحد، سمع دوي شبيه بصوت انفجار، وشبت النار بالمكان لدقائق.

 وقال شاهد عيان في حرير، يسكن قرب المطار العسكري في الناحية التابعة لأربيل، للشبكة إنهم سمعوا صوت طائرات مسيرة لوهلة ثم تبعه صوت انفجار قوي.

و تواصل ما تعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق"، بشن هجمات متتالية على "القواعد الأمريكية" في سوريا والعراق، وتقول أنها "دعما للفلسطينيين في غزة، ورداً على الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل"، وحتى الآن قد تعرضت القوات الأمريكية لـ66 هجوما منذ الـ17 أكتوبر الماضي، بحسب البنتاجون.

 







انفجارات

مطار حرير العسكري

مطار حرير

أربيل

القواعد الامريكية في العراق

العراق

اخبار العراق

غزة

اسرائيل

امريكا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة