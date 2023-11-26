انعقاد لجنة مقابلات اختيار عمداء كلية التربية الرياضية والتربية بجامعة أسوان

أسوان- صلاح المسن

انعقدت اليوم الأحد، لجنة اختيار العمداء ب جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، وأعضاء اللجان المشكلة للمقابلات، وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية، أنه تم اليوم إجراء المقابلات لاختيار المرشحين لعمادة كلية التربية الرياضية جامعة أسوان وكلية التربية أسوان واستمعت اللجنة إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأشار رئيس جامعة أسوان إلي حرص الجامعة على اختيار عمداء الكليات وفقًا للمعايير المحددة وبحيادية تامة، وأضاف رئيس جامعة أسوان، إلى أن المتقدمين للعمادة كلية التربية الرياضية كلا من الدكتور عادل محمد مكي العميد السابق والدكتور مصطفي محمد جمعة وكيل الكلية.اما كلية التربية تقدم إليها 6 مرشحين من أساتذة الكلية من مختلف أقسام الكلية: وهم كالتالي مرشحين كلية التربية الدكتور خيري أحمد حسين القائم بأعمال العميد حاليا والدكتوره منال محمد خضري وكيل الكلية والدكتور عادل محمد الصادق رئيس قسم الصحة النفسية والدكتور سعيد محمد صديق، والدكتور عبدالناصر فايز رئيس قسم ، والدكتورة سعاد جابر محمود وكيل الكلية.

ومن الجدير بالذكر أنه تشكلت لجنة أعضاء الإختيار لكلية التربية من الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة رئيسا،والدكتور عبدالقادر محمد عبدالقادر عضوا والدكتور راشد القصبي عضوا والدكتور محمد رجب عضوا، والدكتور سعيد القاضي عضوا، أما لجنة كلية تربية رياضية تشكلت من كلا من الدكتور أيمن عثمان رئيسا، والدكتور عبدالقادر محمد عبدالقادر عضوا والدكتور علاء الدين حامد عضوا، والدكتور أحمد عبدالخالق عضواً ، والدكتور عبدالرحمن عبدالباسط عضوا.