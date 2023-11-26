انطلاق مبادرة جامعة دمياط "هنشارك" لدعم القيادة السياسية.. اعرف التفاصيل

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ، انطلاق مبادرة جامعة دمياط بقاعة فاروق شوشة" هنشارك" لدعم القيادة السياسية، وذلك بحضور الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والإداريين وطلاب وطالبات الجامعة.

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم آيات من القرأن الكريم، تلاها عرض فيديو تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية وما تم بها من إنجازات في مختلف المجالات.

وألقى الدكتور وائل فاروق الطيباني كلمة، والتي تحدث فيها عن الإنجازات التي تم تحقيقها خلال تسع سنوات ماضية، ودعى منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

جاء بعد ذلك كلمة رئيس الجامعة والتي أعلن عن إطلاق مبادرة "هنشارك"، ومناشدة جميع المقيدين في الجداول الانتخابية في ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية خلال أيام ( 10-11- 12 ديسمبر 2023 ) دعمًا لاستقرار وأمن وسلامة الدولة المصرية وتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري في مستقبل أفضل في مختلف المجالات من أجل بناء دولة قوية تلبي احتياجات شعبها.

وحاضر في الندوة الدكتور سمير الجمال وكيل كلية الحقوق جامعة دمياط، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة ، والذي تحدث فيها: عن ضرورة المشاركة الإيجابية في ممارسة الحق الدستوري بانتخاب رئيس الجمهورية، لضمان أمن واستقرار الوطن، واستمرار تنفيذ الإنجازات والمشروعات العملاقة غير المسبوقة في مختلف المجالات: الصناعية والزراعية والتعليمية والطرق وغيرها من الإنجازات، وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على مكانة مصر الإقليمية والعالمية، كما نوه إلى أهمية ودور المرأة المصرية في الانتخابات استمرارًا لدورها الوطني الفعال على مدار التاريخ.

وفى ختام الندوة تحدث العمداء عن أهمية المبادرة، وأكدوا على ضرورة المشاركة والإدلاء بأصواتهم الانتخابية.