اليوم السابع
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الأحد، 26 نوفمبر 2023 08:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليابان والصين تعربان عن رغبتهما فى تطوير العلاقات الثنائية

الأحد، 26 نوفمبر 2023 08:00 ص
اليابان والصين تعربان عن رغبتهما فى تطوير العلاقات الثنائية رئيس وزراء اليابان
أ ش أ

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أعربت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا ونظيرها الصيني وانج يي عن رغبتهما في العمل بشكل وثيق من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. 
 
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن ذلك جاء خلال اجتماع وزيرة الخارجية اليابانية مع نظيرها الصيني في مدينة "بوسان" بكوريا الجنوبية، وذلك للمرة الأولى منذ توليها منصبها في شهر سبتمبر الماضي.
 
وأشارت هيئة الإذاعة إلى أنه من المقرر أن تلتقي وزيرة الخارجية اليابانية بنظيرها الكوري الجنوبي بارك جين، كما ستحضر اجتماعا ثلاثيا لوزراء الخارجية، وهو الأول منذ أربعة أعوام.






اليابان

خارجية اليابان

الصين

يوكو كاميكاوا



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