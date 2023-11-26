النمسا تدعو لدعم الجهود الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة

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دعت النمسا إلى دعم الجهود الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث أعلنت وزارة الخارجية النمساوية - في بيان صحفي - عن مشاركتها في الاحتفالات الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والمعروفة باسم "العالم البرتقالي"، مشيرة إلى أن هذه الاحتفالات ستقام في كل العالم خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري إلى 10 ديسمبر المُقبل تحت شعار "متحدون...استثمروا لمنع العنف ضد النساء والفتيات".

وأوضحت أن مبادرة "العالم البرتقالي" - التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة - تعبر عن التضامن مع المرأة من أجل القضاء على جميع أشكال العنف وترمز إلى مستقبل أفضل خال من العنف.

وأشارت الوزارة إلى قيامها على مدار 16 يومًا برفع مستوى الوعي حول مشكلة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وبالإضافة إلى ذلك، يعمل ممثلو النمسا في جميع أنحاء العالم على زيادة الوعي بالعنف ضد النساء والفتيات.