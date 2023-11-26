الرئيسية أخبار عاجلة القاهرة الإخبارية: الوفد الأمنى المصرى يبدأ إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين الأحد، 26 نوفمبر 2023 05:24 م القاهرة الإخبارية كتب محمد عبد المجيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن الوفد الأمني المصري يبدأ إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل. وأكدت "القاهرة الإخبارية" أن الصليب الأحمر استلم عدد 13 إسرائيليا، و5 جنسيات آخرى. اتفاق غزه اتفاق غزة هدنة غزه هدنة غزة هدنة حماس واسرائيل اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل الوساطة المصرية فى غزة هدنة انسانية فى غزة تبادل الاسرى اتفاق تبادل الأسرى غزة اخبار غزة حركة حماس هدنة إنسانية اسرائيل وحماس صفقة تبادل الاسرى اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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