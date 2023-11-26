القاهرة الإخبارية: الدفاع الجوي السوري تصدى لصواريخ إسرائيلية جنوب غرب دمشق

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن الدفاع الجوي السوري تصدي لصواريخ إسرائيلية جنوب غرب دمشق.
القاهرة الإخبارية: الدفاع الجوي السوري تصدى لصواريخ إسرائيلية جنوب غرب دمشقالأحد، 26 نوفمبر 2023 04:24 م
صواريخ دفاع جوى - أرشيفية
كتب محمد عبد المجيد
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