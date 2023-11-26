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القاهرة الإخبارية: الدفاع الجوي السوري تصدى لصواريخ إسرائيلية جنوب غرب دمشق

الأحد، 26 نوفمبر 2023 04:24 م
القاهرة الإخبارية: الدفاع الجوي السوري تصدى لصواريخ إسرائيلية جنوب غرب دمشق صواريخ دفاع جوى - أرشيفية
كتب محمد عبد المجيد

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن الدفاع الجوي السوري تصدي لصواريخ إسرائيلية جنوب غرب دمشق.
 






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