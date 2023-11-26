الرئيس الأوكرانى يعلن إحراز تقدم فى تعزيز قدرات الدفاع الجوى لبلاده

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أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن بلاده أحرزت تقدما فى تعزيز قدراتها للدفاع الجوي، مشيرا إلى أن بلاده تعتمد على الشركاء الدوليين وقدراتها الخاصة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسى دولتى لاتفيا إدجار رينكيفيتش وسويسرا آلان بيرسيه ورئيسة الحكومة الليتوانية إنجريدا سيمونيتي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وقال زيلينسكى: "لقد تم نقل حاجة أوكرانيا المحددة إلى جميع الدول التى لديها أنظمة الدفاع الجوى فى الخدمة أو لديها قدرات إنتاجية".

وأضاف: "إن هناك بعض النقص فى أنظمة الدفاع الجوى فى العاصمة كييف، لكن المدن والمناطق الأخرى لديها مشاكل أكثر خطورة، حيث تنشر روسيا جميع أنواع الأسلحة كالصواريخ والمسيرات والصواريخ الباليستية، وكذلك صواريخ إس-300".

وفيما يتعلق بجهود روسيا لتعطيل منشآت الطاقة الأوكرانية، قال الرئيس الأوكرانى إن "الضربات الروسية على قطاع الطاقة لدينا خاصة على محطات الطاقة النووية، لا تشكل تهديدا لأوكرانيا وبقية العالم فحسب، إنما تشكل أيضا تهديدا على روسيا نفسها".