التحالف الوطني بكفر الشيخ ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس السيسي.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة بيلا، تنظيم التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى بمحافظة كفر الشيخ، مؤتمر جماهيرى لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة أبو العز الإتربى، المنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بكفر الشيخ، واللواء حسن شمس الدين، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بكفر الشيخ، والمهندس فوزى الرفاعى، أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، والدكتورة لمياء لطفى، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بكفر الشيخ، والدكتور خالد مجاهد، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بكفر الشيخ، والدكتورة أميرة عبد النبى، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بكفر الشيخ، ورفعت رجب، ورأفت غالى، منسقا التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمركز بيلا، والمهندس محمد الراجحى، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمركز بيلا، والشيخ محمد الفار، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، والقمص اندراوس غبريال، راعى كنيسة مارجرجس ببيلا.

وشهد المؤتمر إقبالاً كبيراً من أهالى مركز ومدينة بيلا وخاصةً الشباب والسيدات اللاتى حرصن على إطلاق الزغاريد وحمل صور المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، كما حرص أيضا الأطفال على رفع أعلام مصر وفلسطين خلال المؤتمر.

قال الدكتور أسامة أبو العز الإتربى، المنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بكفر الشيخ، أن المؤتمر هو أول مؤتمر من نوعه يُنظمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى محافظة كفر الشيخ لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وتشجيع المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، التى ستجرى أيام 10 و11 و12 فى جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، متحدثاً عن جهود الرئيس السيسى الحثيثة فى القضاء على فيروس «سي» على مستوى الجمهورية بصفة عامة وعلى مستوى محافظة كفر الشيخ بصفة خاصة.

وأكد اللواء حسن شمس الدين، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بكفر الشيخ، أن الرئيس السيسى يواصل الليل بالنهار للبناء والتعمير وإقامة المشروعات الكبرى، حيث أحدث نهضة اقتصادية كبرى فى مصر بعد مشروع قناة السويس الجديدة، وتحويل مصر إلى مركز تجارى، فضلاً عن ربط أرض سيناء بكافة محافظات الجمهورية، بجانب إنشاء شبكات الطرق والكبارى، وإنشاء 5 مطارات جديدة وتطوير قطاع الطيران، ناهيك عن العديد من المشروعات الأخرى التى لا تُعد ولا تُحصى.

وأضاف المهندس فوزى الرفاعى، أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، أن الرئيس السيسى قدم لمصر والمصريين الكثير والكثير ولو أن كل مصرى ومصرية من الـ100 مليون مصرى تحدثوا عن إنجازاته ما أحصوها، متابعاً: «نقول للرئيس السيسى أن كل الأحزاب بجميع قواها متحدين ومتفقين متلاصقين فرداً واحداً فى الانتخابات الرئاسية دعماً للرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة».

وأوضح الشيخ محمد الفار، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، أن مصر تحوّلت إلى واحة للأمن والأمان بفضل الله عز وجل أولاً ثم جهود الرئيس السيسى فى القضاء على الإرهاب مواجهة عناصر الشر، داعياً الجميع إلى التعاون والنزول إلى صناديق الاقتراع وترشيح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال أعمال البناء والتنمية.

وأكد القمص اندراوس غبريال، راعى كنيسة مارجرجس ببيلا، أن مصر قد ذُكرت فى اليهودية والمسيحية والإسلام، وهى بلد مقدسة، وشعبها شعباً مباركاً، مناشداً الجميع بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورد الجميل له، متمنياً أن تكون مصر فى مقدمة دول العالم.



المنصة الرئيسية في مؤتمر التحالف الوطني لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي



التحالف الوطني بكفر الشيخ ينظم مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي



الحضور في المؤتمر



جانب من الحضور في المؤتمر