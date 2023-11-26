التحالف الوطني بالإسماعيلية ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الإسماعيلية، مؤتمرا حاشد لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية، وذلك بمركز الشيخ زايد للتنمية الشبابية فى حى ثالث الإسماعيلية.

وشهد المؤتمر حضور إعداد كبيرة من المواطنين من مختلف مراكز ومدن المحافظة بالإضافة إلى أعضاء الاحزاب والقيادات السياسية والاجتماعية وعددا من امناء الاحزاب بمحافظة الإسماعيلية.

كما حضر المؤتمر أعضاء الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي فى الإسماعيلية، بالإضافة إلى عددا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة.

وحضر المؤتمر اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية والاسكندرية الأسبق والقمص بنيامين مزيد والشيخ جمال على من علماء الأوقاف.

وخلال المؤتمر تم عرض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال 9 سنوات من الإنجازات فى كافة المشروعات القومية والخدمية فى كافة المجالات .

وأكد جميع الحضور على تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية كما طالب جميع الحضور بضرورة خروج الشعب المصري إلى صناديق الانتخابات لاختيار رئيسهم.

ويعقد التحالف الوطني بأمانة الإسماعيلية عدة مؤتمرات جماهيرية في هذا السياق، بالمراكز والمدن، بحضور حاشد من المؤيدين للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أكرم الشافعي خلال المؤتمر على ضرورة المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية المحدد لها 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.