اعتقال 13 شخصا في العاصمة الفرنسية باريس على خلفية رسم صلبان معقوفة

أحمد علوى

افادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصدر في الشرطة الفرنسية بأنه جرى اعتقال 13 شخصا بينهم سبعة مرتبطون باليمين المتطرف مساء السبت في باريس، على خلفية "رسم صلبان معقوفة".

وقد قٌبض على هؤلاء بالجرم المشهود في الدائرة السابعة عشرة بباريس.

ووفقا لوسائل الإعلام فإن "هذه الاعتقالات تأتي على خلفية تزايد حاد في الأعمال المعادية للسامية في فرنسا منذ بداية الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ50 في ظل إدانات دولية لاستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتهديدات الإسرائيلية باستئناف القتال فور انتهاء الهدنة.

وتستمر الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي، حيث شهد ليل السبت إفراج الجانبين عن عدد جديد من الأسرى، إذ نجحت الوساطة القطرية والمصرية في تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى.