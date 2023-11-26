اليوم السابع
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اصطفاف المعدات لإجراء محاكاة عملية لمواجهة الأزمات بالشهداء فى المنوفية

الأحد، 26 نوفمبر 2023 03:10 م
اصطفاف المعدات لإجراء محاكاة عملية لمواجهة الأزمات بالشهداء فى المنوفية اصطفاف المعدات
المنوفية - محمد فتحى

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شهد المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم اصطفاف معدات مركز ومدينة الشهداء في محاكاةٍ عمليةٍ لمجابهة الأزمات والكوارث من تقلبات جوية محتملة بفصل الشتاء سواء بقرى المركز أو المدينة، والذي أُقيم بطريق النصر للوقوف على مدى جاهزية المعدات والأفراد المنوط بها التعامل مع الأزمات، وحجم الإمدادات المطلوبة، وأوجه الدعم اللازم.
 
وشارك في الاصطفاف نواب رئيس المدينة وعدد من الجهات التنفيذية بالشهداء، حيث تم استعراض كيفية التعامل مع أزمات الطقس السيء من جانب الجهات التنفيذية.
 
وأوضح رئيس المدينة أن أهمية الاصطفاف لمحاكاة مواجهة الأزمات عملياً تأتي من كونه يساعد على وضع السيناريوهات المحتملة لحدوث عدد من الأزمات وكيفية التعامل معها، مما يسهم في رفع درجة الاستعداد القصوى للمواجهة، وصقل مهارات الجهات التنفيذية المعنية للتعامل مع الأزمة، من حيث سرعة تقدير الموقف والتجمع، وكذلك سرعة توجيه معدات التدخل السريع للتعامل بالأماكن المتضررة ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، والإسعاف وشركة المياه والصرف الصحي، والحماية المدنية،  وغيرها من الجهات القادرة على التعامل مع الأزمات والكوارث من خلال الاستخدام الأمثل للامكانيات المتاحة.
 
 
 
 






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