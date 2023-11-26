ارتفاع أمواج البحر المتوسط وراء توقف الصيد ببورسعيد.. صور

بورسعيد محمد فرج

رصدت عدسة كاميرا "اليوم السابع" اليوم الأحد، ارتفاع الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط إلى أكثر من 3 أمتار فضلاً عن سرعة الرياح المثيرة بالرمال.

ومن جانبه قال إبراهيم نوفل نقيب الصيادين ببورسعيد لليوم السابع اضطراب حركة الملاحة بشاطئ البحر الأبيض المتوسط نتيجة ارتفاع الأمواج فضلاً عن رياح شديدة تصل إلى مابين 36/40 كم فى الساعة ما ادى إلى توقف الصيد حافظا على سلامة الصيادين.

ومن جانبها حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 65: 80 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 أمتار.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب ممارسة الأنشطة البحرية وأعمال الصيد على البحر المتوسط وذلك فى ظل اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج الذى يصل لـ 5 أمتار .

ويشهد اليوم الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة يصاحبها نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16.